خاص الفن- زياد برجي بين الستوديو والجولة الأميركية

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الفنان زياد برجي يتواجد حاليا بشكل مكثف في الستوديو للانتهاء من تسجيل بعض الاعمال الجديدة المنتظر صدورها في الفترة المقبلة ضمن البوم وقد يسبقه بعض الاغنيات المنفردة. ويسافر زياد صباح يوم الجمعة الى اميركا للبدء بجولة فنية كبيرة هناك في سان فرنسيسكو في 9 آذار الحالي.

على صعيد آخر ومرة جديدة من المقرر أن يجتمع الفنان جورج وسوف مع الفنان زياد برجي من خلال أغنية جديدة بعد أن تعاونا سابقاً بأغنيته "بيحسدوني".

وفي التفاصيل فإن الأغنية الجديدة التي يعمل عليها زياد برجي مع جورج وسوف ستكون باللهجة المصرية وسيقوم وسوف بتسجيلها قريباً، لكن لم يتم الكشف عن اسمها حتى الآن.