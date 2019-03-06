لعبة الصراحة وراء عودة فريق "الإخوة جوناس" للغناء

أعلن فريق "الأخوة جوناس" The Jonas Brothers إصدارهم فيلما وثائقيا جديدا على شبكة أمازون، يتناول تاريخهم الغنائي، ونجاحهم غير المسبوق وتحولهم إلى واحدة من أنجح الفرق الغنائية في تاريخ أمريكا، قبل أن يقرر الأشقاء الانفصال وخوض كل منهم رحلته الفنية بمفرده، والفضل يعود للعبة الصراحة..

فريق "الإخوة جوناس" يتكون من كيفن ونيك وجوزيف، وانفصلوا منذ 6 أعوام، ومن المقرر أن يعودوا بعد غياب طال وسط شوق من المعجبين لرؤية الفريق معًا من جديد، خاصةً بعد إصدارهم أغنية "مغفل" Sucker، التي استعان فيها الأشقاء بحبيباتهم في الحياة الواقعية؛ لتصوير الفيديو كليب.

وعبر أعضاء الفريق عن سعادتهم بالعودة للجمهور، وقالوا في بيان: "معجبينا هم الأفضل في العالم، إذ أسهموا على الصعيد المهني والشخصي للإخوة جوناس، وبإصدارنا فيلم وثائقي جديد يؤرخ رحلتنا الموسيقية، أردنا أن نستعين بمنصة مبدعة ومخلصة مثل شركة أمازون القادرة على أن تصل للمعجبين في جميع أنحاء العالم".

قرار عودة فريق الأخوة جوناس للأضواء لم يكن متوقعًا، لكنه جاء في توقيت مناسب؛ إذ نجحت الأغنية التي أصدرها في حصد ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب في أيام معدودة، ما شجع كثيرا من البرامج الحوارية على استضافة الفريق، على رأسهم المذيع الكوميدي جيمس كوردون، الذي يظهر معه أعضاء الفريق نهاية الأسبوع الحالي؛ للاحتفال بعودتهم للغناء معًا.





لم يخطط فريق "الأخوة جوناس" للعودة في البداية، إذ كان كل تركيزهم على الفيلم الوثائقي الجديد، لكن العمل معًا كان بمثابة جلسة علاج نفسي للأشقاء.

وقال نيك جوناس (الأخ الأصغر): "قضينا وقتا طويلا معًا للإعداد للفيلم، ما يقرب من عام كامل، حينها أدركنا أننا افتقدنا كثيرا من السحر الذي حظينا به طوال فترة عملنا معًا، وبعد أكثر من جلسة صلح ومصارحة بأخطاء الماضي، قررنا أن الوقت حان للعودة للغناء معًا من جديد".

وساعدت لعبة الصراحة الأشقاء في اتخاذ قرار العودة؛ إذ جمع ثلاثتهم أسئلة عدة وأجابوا عنها بشكل منفرد، فيما عُرف بلعبة الصراحة، ما ساعدهم في تصفية حسابات الماضي وتجاوز الخلافات والأخطاء.