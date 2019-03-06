"نفس الدرجة" يمثل مصر في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

استقرت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على الفيلم القصير الذي سيمثل مصر في مسابقة الفيلم القصير، وهو فيلم "نفس الدرجة" للمخرج مينا الدفشي، وبطولة ثراء جبيل، لبنى ونس، سمر نجيلي.

وتدور قصة الفيلم حول الفتاة البسيطة التي تبحث عن وظيفة أحلامها، وفي رحلة الوصول لتلك الدرجة؛ تلجأ لحيلة تعرضها لاختبار أصعب من اختبار الوظيفة ذاته.

ويشارك في المسابقة الروائية الطويلة للمهرجان فيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبدالله السيد، وتدور أحداث الفيلم حول مو وتوتو ومصطفى، ثلاثة أشخاص يلتقون ذات ليلة خارج كل الأُطر، كل منهم يخوض معركته الخاصة لاكتساب مكانة، فيجدون أنفسهم في رحلة لم يتوقعوها داخل المدينة، وكل منهم يرى عالما لم يره من قبل.

كما يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة فيلم "دريماواي" للمخرج مروان عمارة والمخرجة يوهانا دومكه وهو إنتاج مشترك بين مصر وألمانيا.

وتدور أحداثه حول قدوم السُيّاح من حول العالم للإقامة في فنادق شرم الشيخ الفخمة.

ويقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في الفترة من في الفترة من 15 إلى 21 مارس/آذار 2019.