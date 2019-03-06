نتفليكس تشتري حقوق عرض "الأرض المتجولة" الأعلى إيرادات لعام 2019

طالبت شبكة البث الإلكترونية، نتفليكس، بشراء حقوق ملكية الفيلم الصيني The Wandering Earth "الأرض المتجولة" صاحب أعلى إيرادات لعام 2019، من أجل بثه ضمن عروضه.

وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، نجح فيلم "الأرض المتجولة" الذي صدر في دور العرض 5 فبراير/شباط الماضي، في حصد أكثر من 600 مليون دولار في شباك التذاكر الصيني، ليصبح بذلك الفيلم الأعلى إيرادات لهذا العام، وثاني أعلى إيرادات في تاريخ الصين، بعد فيلم Wolf Warrior 2 "الذئب المحارب 2".

وتبلغ ميزانية فيلم "الأرض المتجولة" 50 مليون دولار، ويرى كثير من خبراء السينما أن الفيلم يمثل ركيزة قوية لصناعة السينما في الصين، إذ اعتمد صناع الفيلم على مؤثرات صوتية وبصرية تعادل مثيلتها المستخدمة في أفلام هوليوود التجارية ذات الميزانية الباهظة.

وتنتوي شبكة نتفليكس، أن تترجم الفيلم إلى 28 لغة، كي يصبح متاحًا لجمهورها في دول العالم المختلفة.

فيلم الأرض المتجولة، أحداثه مبنية على قصة قصيرة للكاتب لو إكسين، من إخراج فرانت جاو وبطولة وو جينج، ويتناول قصة اتحاد الجنس البشري بأكمله للنجاة من انفجار وشيك للشمس من شأنه أن يدمر كوكب الأرض بالكامل.