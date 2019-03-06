أحمد فلوكس وهنا شيحة في أول ظهور لهما بعد شائعة انفصالهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كذبت الفنانة المصرية بشرى خبر انفصال أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد ذهابهما إلى منزلهما، للتأكد من صحة هذه الأنباء التي راجت على صفحات التواصل الاجتماعي، وسط غموض للموقف.

ونشرت بشرى صورتها وهي جالسة مع فلوكس وهنا داخل المنزل عبر صفحتها على "إنستغرام"، حيث كتبت نصًا: "هنا وأحمد بخير والحمد لله بس هنا عيانة وعندها دور برد جامد وحساسية شديدة.. وأنا سعيدة إن الخبر طلع فشنك".

ويعد ظهور فلوكس وهنا مع بشرى، هو أول ظهور لهما معًا بعد شائعات الانفصال، في الوقت الذي قام فيه فلوكس بنشر صورة قديمة مع زوجته لنفي الخبر بشكل غير مباشر، وهو ما فعلته أيضاً هنا، إلا أن الأمر لم يحسم.

وكانت بشرى قد ظهرت في فيديو عبر صفحتها معلنة مساء الثلاثاء أنها في الطريق إلى منزل أثنين من أصدقائها بعد أن علمت بخبر وصفته بأنه "وحش"، دون أن تشير إلى فلوكس وزوجته، ثم سرعان ما عادت لنفي الخبر بهذه الصورة المباشرة من مزلهما.

يذكر أن أحمد فلوكس قد عقد قرانه على هنا شيحة، أواخر شهر أكتوبر الماضي، في حفل عائلي بسيط، ثم قضيا شهر العسل في دبي.