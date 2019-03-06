عبير شمس الدين: أركض وراء العمل الاجتماعي.. وصار وقت التغيير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة السورية عبير شمس الدين ملامح شخصيتها في مسلسل "عيلة ع الموضة" إنتاج شركة المرام وإخراج محمد عبود مبينة أن العمل اجتماعي كوميدي وأنها ستؤدي شخصية أمّ ضعيفة أمام مطالب طفلها، تسعى دائما إلى البحث عن راحته غير مكترثة ببعض الأفعال التي يقوم بها كتراجعه في الدراسة أو مشكلاته مع المحيط.

وبينت عبير شمس الدين أن طبيعتها في الحياة كأمّ تختلف في التعامل مع أبنائها عن هذا العمل مؤكدة أنها حازمة، وقوية وتسعى إلى البحث عن الأفضل دائما لأبنائها.

كما كشفت شمس الدين عن أعمالها الأخرى وتحضيراتها للموسم الدرامي المقبل.