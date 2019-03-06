نوال الزغبي: مررت بصعوبات وهذه أجمل مراحل حياتي.. هل هي مغرومة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش النجمة الذهبية نوال الزغبي هذه الأيام أسعد مرحلة في حياتها خاصة بعد عودتها إلى أحضان شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، إذ أعربت عن تفاؤلها بتوقيع الاتفاقية الجديدة التي تدعم مشوارها القادم خاصة وأنها من الفنانات الحريصات على عملهن وأرشفهن الفني الغني.

وها هي هذه النجمة الذهبية تصدر ألبومها الجديد "كده باي"، الذي تضمن 10 أغنيات تنوعت في مواضيعها بين الايقاعية والطربية والرومانسية، فأبدعت بتأدية اللهجة المصرية، واللبنانية والعراقية .

ويعتبر ألبوم نوال الزغبي الجديد من الأعمال المهمة في مسيرتها، اذ يحمل رقم 15 وهو رمز القوة، الذي يعكس التحدي الكبير الذي مرت به لانجاز هذا العمل الكامل.

موقع "فوشيا" كان حاضرا في حفل روتانا ونوال وعاد بنقل شامل لمختلف مجريات الحدث، فضلا عن مقابلة حصرية للنجمة الذهبية نوال الزغبي.