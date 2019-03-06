شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تنتهى من تسجيل أغنية "دموع وبكيت" من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة جنات من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "دموع وبكيت"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، والمقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى يضم 12 أغنية وتضع اللمسات الأخيرة على تسجيل أغانيه.

يذكر أن آخر أعمال المطربة جنات أغنية "لسه هتحلى" تتر مسلسل "كارمن" والذى يشارك فى بطولته كل من الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلانى والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.

وكان آخر ألبومات جنات بعنوان "بنفس الكلام" فى عام 2016 وتضمن أغانى "بنفس الكلام" تضمن أغنيات "عايزه أقرب" و"أخدت قرار" و"مش رجولة" و"100 دليل" و"أكيد زعلت" و"آخر أحزانى" و"اسأل مجرب" و"متتكلمش" و"بطل تغنى" و"بنفس الكلام"، وتعاونت فيه جنات مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم نادر عبد الله وأمير طعيمة وتامر حسين ومحمد عاطف وتامر على، ومدين وعزيز الشافعى وخالد عز ومحمدى وتميم وأحمد إبراهيم وأسامة عبد الهادى وأحمد وجيه.