شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر ينتهى من تسجيل أغنية "قهوتنا" لطرحها بأحد الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان مصطفى قمر من تسجيل أغنية بعنوان "قهوتنا" المقرر تقديمها ضمن أحداث أحد الأفلام السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات رضا المصرى، وألحان فارس فهمى.

يقول مطلع الأغنية "قهوتنا ولو على رقابتنا.. واللى بتوجع بتقوينا"، وكان من المقرر أن يغنيها المطرب الشعبى أحمد شيبة، لكنه اعتذر لتذهب للفنان مصطفى قمر الذى يشارك فى هذا الفيلم كضيف شرف.

من ناحية أخرى انتهى النجم مصطفى قمر من تسجيل عدد من أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، ولم يستقر على اسمه حتى الآن، ويضم نحو 12 أغنية، يتعاون فيها مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين من ضمنهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وحميد الشاعرى وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى، وخالد أمين وأحمد علاء الدين وغيرهم.