بالفيديو.. أحمد آدم يكشف عن بيع سيارته على كوبري أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال الفنان أحمد آدم، إنه باع سيارته على مطلع كوبري أكتوبر؛ بعد أن تعطلت وقال: "علي الطلاق ما راكبك تاني".

وأضاف أحمد آدم، خلال لقائه ببرنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي على قناة الحياة، أنه طلب من الميكانيكي أن يشتريها فوق الكوبري ورفض أن يركبها مرة أخرى.

وتابع الفنان أحمد آدم، أنه عاش أيامًا صعبة مع سيارته، موضحًا أن موتور السيارة كان يصطدم بالأرض أثناء سيرها.

يُذكر أن الفنان أحمد آدم يشارك في موسم رأس السنة بفيلم "قرمط بيتمرمط" من إخراج أسد فولادكار.