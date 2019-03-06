صبري فواز يكشف لمصراوي دوره في "استدعاء ولي أمر عمرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يواصل الفنان صبري فواز تصوير مشاهده في فيلم "استدعاء ولي أمر عمرو"، والمقرر طرحه هذا العام.

وقال صبري فواز، لمصراوي، إنه يجسد في الفيلم شخصية "فوضوية"، ويمارس حياته طوال الأحداث بدون تقيد، وهو خال الفنان محمد عز زوج الفنانة حورية فرغلي بالعمل.

وأضاف "فواز"، أن معظم مشاهده مع الفنانة حورية فرغلي، والفنان محمد لطفي، ومي كساب.

وأكد صبري فواز، انضمامة لفريق عمل مسلسل "وبينا ميعاد"، بطولة الفنانة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، رافضا الكشف عن دوره.

ومن المقرر عرض المسلسل، ضمن السباق الرمضاني المقبل، والعمل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج احمد خالد موسي.

يذكر أن "استدعاء ولي أمر عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد لطفي، مي كساب، انتصار، كلوديا حنا، إيمان السيد، الفيلم من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.