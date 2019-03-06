بري لارسون تتألق في إفتتاح العرض الخاص لـ«Captain Marvel».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة بري لارسون، بافتتاح العرض الخاص لفيلمها الجديد Captain Marvel، الذي يعد امتدادا لسلسلة أفلام MARVEL للأبطال الخارقين، في احتفالية ضخمة حضرها عدد كبير من الجمهور والإعلاميين بهوليوود.

وشهد الأحتفال حضور أبطال الفيلم النجم سامويل إل جاكسون الذي يجسد شخصية المدير فيوري، والنجم جود لو، الذي يشهد الفيلم مشاركته الأولى بعالم أبطال MARVEL.

وظهرت بري لارسون بإطلالة بيضاء جذابة من تصميمات ماركة Rodarte العالمية، مستوحاة من زي شخصيتها بالفيلم الجديد، وذلك في نفس الوقت الذي أعلنت به مصادر مقربة من النجمة بري لارسون أنها أنهت علاقتها رسميا بخطيبها المغني أليكس جرينوولد بعد مرور ثلاث سنوات على ارتباطهما.

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وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 29 عاما، قد ارتبطت رسميا بخطيبها مغني فريق “فانتوم بلانت” في عام 2016، ودون سابق إنذار اتخذا معا خطوة إلغاء الخطوبة رغم أن زفافهما كان وشيك.

وقبل ذلك كانت تربط بين الثنائي علاقة ارتباط غير رسمي بدأت منذ عام 2013، مما زاد من حزن محبيهم لخبر انتهاء علاقتهما التي دامت لخمس سنوات.

وكان قدر تردد ظهور الثنائي معا في أكثر من مناسبة رسمية، كان أحدها حفل الأوسكار الذي حصدت بيه بري لارسون جائزة أفضل ممثلة عام 2015 عن دورها بفيلم room.