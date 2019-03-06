شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة صاحب محل ذهب فى "ابن أصول" مع حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد حلاوة تصوير مشاهد مسلسله الجديد "ابن أصول" للنجم حمادة هلال والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى.

ويجسد حلاوة فى المسلسل شخصية "تمام" صاحب محل ذهب، وهو رجل له العديد من العلاقات النسائية، ومتعدد الزوجات حيث تزوج 4 مرات، كانت منها الفنانة سوزان نجم الدين والفنانة لاشينة لاشين.

"ابن أصول" تدور أحداثه فى اطار اجتماعى لا يخلو من الكوميديا، وهو بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة.