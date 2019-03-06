5 أشياء عززت شائعات انفصال هنا شيحة وأحمد فلوكس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

فاجأ الفنان النصري أحمد فلوكس، متابعيها بإلغاء متابعته لزوجته الفنانة المصرية هنا شيحة، على موقع «إنستجرام»، وقيام الأخيرة بإلغاء متابعته هي الأخرى.

وذكرت مصادر مقربة من الطرفين أن خلاف كبير نشب بينهما ولم يكشف عن تفاصيله وأن أحمد فلوكس، يرفض دخول وسطاء بينهما لفض الخلاف بينهما.

لكن هنا ردت على تلك الأنباء وقامت بنشر صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد فلوكس، وكذلك قام زوجها بنشر صورة أخرى لهما معا.

وهناك بعض الدلائل التي تؤكد انفصال أحمد فلوكس وهنا

- إلغاء متابعة كل منهما للأخر.

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- حذف فلوكس لكل الصور التي جمعتهما في المناسبات الأخيرة والاكتفاء بالصور التي نشرت لهما قبل فترة وصور عقد القران وشهر العسل.

- تجاهل كل من هنا وأحمد فلوكس، للاحتفال بعيد الحب، وذلك على خلاف كل النجوم وذلك الأمر الذي يؤكد على أن الأزمة ممتدة قبل احتفالات عيد الحب.

- أخر ظهور لهما كان خلال مشاركتهما في برنامج “أنا وبنتي”، مع الفنان شريف منير وابنته أسما، والمذاع عبر فضائية on e، ولم يظهرا معًا بعدها على خلاف عادتهما بنشر صور دائمة من يومياتهما معًا.

- الصور الأخيرة التي رد بها أحمد وهنا على أنباء انفصالهما هي صور قديمة كانت قد تم التقاطها منذ فترة.

ولو تم الانفصال فعلا ستكون هذه الزيجة هي الأسرع في حالات الانفصال بين النجوم في الوقت الحاضر بعد الفنانة الأردنية مي سليم، والفنان وليد فواز.

يذكر أن أحمد فلوكس، وهنا شيحة، قد عقدا قرانهما في 20 أكتوبر الماضي، وتعد هذه هي الزيجة الثانية لكل منهما.