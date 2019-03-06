إطلالة جديدة لحلا الترك تعرضها للانتقادات.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، ظهرت فيها بإطلالة أثارت استياء جمهورها.

الفنانة البحرينية ظهرت في الصورة بعد أن زينت وجهها بماكياج ثقيل وجمعت شعرها للخلف، مما أظهرها بإطلالة أكبر من عمرها كثيرا.

جمهور حلا هاجموها بشدة، وأكدوا أن ماكياجها أظهرها كامرأة عجوز، وطالبوها بوضع ماكياج يتناسب مع عمرها الصغير، والذي لا يتعدى 16 عاما.

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يذكر أنه يعرض للفنانة البحرينية حلا الترك حاليا برنامجها الجديد “حلا”، والذي ينتمي لنوعية برامج تلفزيون الواقع، وعرضت أولى حلقاته يوم 16 نوفمبر على قناة MBC 4.

ويرصد البرنامج التفاصيل والعادات اليومية التي تقوم بها حلا، وعلاقتها بأسرتها التي تظهر معها خلال البرنامج وهم والدتها وجدتها وشقيقيها، بالإضافة إلى بعض من أصدقائها.

وكانت حلا الترك قد انتقلت للعيش مع والدتها، بعد أن قضت المحكمة بأحقيتها في حضانة أولادها الثلاثة “حلا - محمد – عبدالله” من طليقها المنتج البحريني محمد الترك، وذلك بعد خلافات قضائية وتصريحات نارية متبادلة بين الطرفين في وسائل الإعلام.