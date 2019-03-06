مادونا تحتفل بمرور 30 عاماً على صدور فيديو كليب لها مثير للجدل.. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت المطربة الأمريكية المثيرة للجدل مادونا، بالذكرى الثلاثين على صدور أغنيتها الشهيرة “Like a Prayer”، حيث وضعت المغنية البالغة من العمر 60 عامًا على حساباتها الرسمية على تويتر وإنستجرام الفيديو كليب، والذى كان مثيرًا للجدل بشكل لا يصدق فى ذلك الوقت.

وكشفت النجمة العالمية عن مدى الجدل الذى أحدثه الفيديو فور صدوره، على الرغم من أنه يبدو عادياً إلى حد ما وفقًا لمعايير اليوم، وقالت مادونا: منذ 30 عامًا، أصدرتُ أغنية Like a Prayer، وصورت لها فيديو كليب تسبب فى الكثير من الجدل وقتها، لأننى قبلت قديسًا ذو بشرة سمراء، ورقصت أمام صليب تشتعل به النيران، وحينها قمت أيضًا بعمل إعلان دعائى مع إحدى شركات المشروبات الغذائية، الذى تم حظره نظرًا لأن الفيديو الخاص بى كان غير مناسب.

واختتمت النجمة العالمية تعليقها على الفيديو قائلة :عيد ميلاد سعيد لى وللجدل.

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وكان الفيديو الموسيقى، من إخراج مارى لامبرت، وضم ظهور الصلبان المحروقة، وهى شعار مجموعة كو كلوكس كلان Ku Klux Klan التى اشتهرت بالعنصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قد أدان الفاتيكان الفيديو الموسيقى فى اليوم التالى لإصداره، وعلى الرغم من الجدل الذى أثير حولها، حظيت الأغنية بإعجاب عالمى، إلى جانب جائزة اختيار المشاهد فى حفل جوائز Video Music Awards.

وبحسب جريدة الديلي ميل فقد صوت المشاهدون لصالح الفيديو، خلال الذكرى الخامسة والعشرين لـ MTV، وحصل على لقب الأكثر تطورًا فى كل العصور، وفى استطلاع Billboard لعام 2011، صوت المشجعون بأنه ثانى أفضل فيديو موسيقى فى كل العصور، خلف أغنية Thriller للراحل مايكل جاكسون.