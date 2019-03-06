أحد ضحايا مايكل جاكسون: قدم لي خاتم ألماس من أجل علاقة معه

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن مسلسل الفضائح الجنسية ضد نجم البوب والمطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، مازال به الكثير من الخفايا، والمفاجآت، وذلك بعدما كشف اثنان من ضحاياه عن الأفعال المُشينة التي ارتكبها في حقهما في الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان “Leaving Neverland”.

ومن جانبه كشف جيمس سايفتشوك أحد الضحايا، أن مايكل جاكسون ابتاع مزرعة نيفرلاند خصيصًا من أجله، وذلك بعد أقل من عام على لقائهما، فقد كانت عائلته أول الزائرين لهذه المزرعة السحرية التي تضم قاعة سينما، ومدينة ملاهي، وبرك سباحة، وغيرها.

جيمس الذي يبلغ حاليًا من العمر 40 عامًا، أكد أن النجم اعتدى عليه جنسيًا في عشرة مواضع مختلفة من المنزل بشكل يومي، فقد كان يضع مفرش داخل خزانة ملابس كبيرة ويستلقي إلى جانبه مُغلقًا الباب عليهما، ولإبعاد الشبهات انتشرت الأجراس لسماع أصوات القادمين من بعيد.

وأصاف جيمس أن الأمور ازدادت سوءًا بينهما، حيث كشف أنهما تبادلا القبل، وكان هنالك نوع من الاحتكاك الجسدي بينهما، ثم تطوَّر الأمر ليتحول إلى جنس فموي، حيث كان يطلب منه مايكل لعق حلمات صدره.

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ومن بين الأماكن التي تعرَّض فيها جيمس للاعتداء الجنسي فضلًا عن خزانة الملابس، الحصن الهندي، وغرفة اللعب، وقلعة بُنيت داخل مدينة الملاهي، وقاعة السينما، بالإضافة إلى بركة السباحة والجاكوزي التي شهدت أقسى أنواع الاعتداء.

وعرض جيمس دليلًا يؤكد مزاعمه حول أن مايكل أقام حفل زفاف تمثيلي يجمعهما، وقدَّم له خاتم زفاف ألماسي من ماركة رولكس.

كما أشار أن مايكل جاكسون كان يستخدم الهدايا والمجوهرات وسيلة لإسكاته عن اعتدائه الجنسي، ومُكافأة لممارسة أعمال جنسية مزعومة.

والجدير بالذكر أن ورثة مايكل جاكسون طرحوا مزرعة نيفرلاند للبيع مجددا بسعر مخفض بلغ 31 مليون دولار، علمًا أن المزرعة الشهيرة الممتدة على 1100 هكتار بولاية كاليفورنيا الأمريكيةعرضت للبيع بـ100 مليون دولار عام 2015.

وتوفي مايكل جاكسون سنة 2009 بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، وسبق له أن نفى بشدة ضلوعه في أي اعتداءات جنسية، وينفي ورثته بدورهم ما أورده الفيلم.