منة فضالي في جلسة تصوير صيفية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدت الفنانة المصرية منة فضالي برودة الطقس، وخضعت لجلسة تصوير، ظهرت فيها بإطلالة صيفية مميزة.

الفنانة المصرية ظهرت في صور الجلسة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز وتيشيرت أبيض “نصف كم”، مع نظارة شمسية، وتركت شعرها منسدلا، والتقطت صور الجلسة وسط مناظر طبيعية ساحرة.

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منة شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ” لكي تكون قويا تعلم كيف تنتصر على نفسك ... نهار سعيد”.

والفنانة المصرية منة فضالي تنتظر حاليا عرض الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، مع الفنان جمال سليمان والفنانة صابرين، كما تنتظر عرض مسلسل “قيد عائلي” الذي ينتمي إلى نوعيه الأعمال التي تتضمن 45حلقه، وكان يحمل في السابق عنوان “البيت الأبيض”، وتم تغيره قبل انطلاق تصوير المسلسل بيوم واحد فقط.

كما تصور منة فضالي حاليا فيلم «مفلح جدا» في الكويت، وهو أول فيلم كويتي تشارك به، ويشارك معها من مصر الفنان أحمد رزق بجانب نجمين كويتيين.