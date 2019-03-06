أزمة لبسمة وإياد نصار بسبب المشاهد الجريئة في «رأس السنة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواجه فيلم «رأس السنة»، الذي يقوم ببطولته الفنان الأردني إياد نصار، والفنانة المصرية بسمة، أزمة داخل الرقابة على المصنفات الفنية.

ورفضت الرقابة منح تصريح عرض الفيلم وذلك اعتراضًا على بعض المشاهد الجريئة والتي طالبت بحذفها ولكن صناع العمل لم يستجيبوا، ومازالت المفاوضات مستمرة بين الجهتين.

وتدور أحداث العمل حول طبقة معينة فى يوم “رأس السنة”، ويتعرض أبطاله لمواقف مختلفة في هذا اليوم، والفيلم من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد أحمد صقر في تجربته الأولى.

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فيلم «رأس السنة»، يمثل عودة بسمة للسينما بعد غياب سنوات طويلة بسبب زواجها وإنجابها وسفرها للخارج، ويشاركها البطولة مع إياد نصار كل من إنجي المقدم وشيرين رضا وأحمد مالك وعلي قاسم، والفيلم من إخراج احمد صقر.

وعلى الرغم من قرار النقابة إلا ان الفيلم قد تم الترويج لطرحه في دور العرض المصرية يوم 20 مارس المقبل.

من ناحية أخرى، شارك الفنان الأردني إياد نصار، في بطولة فيلم “كازابلانكا”، مع الفنان المصري أمير كرارة، ونشر صورة من كواليس الفيلم ظهر فيها بشكل مختلف بعد أن أطلق شاربه وأطال شعره بشكل صدم الكثير من متابعيه.