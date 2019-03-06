صفية العمري تتراجع عن اتهام نجلاء فتحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية صفية العمري، حالة جدل كبيرة خلال الأيام الماضية، بعدما كشفت أن فنانة كبيرة كانت تغار منها وتحاربها بشدة في بداية مشوارها الفني.

صفية العمري، قالت خلال لقائها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: «هذا الموقف حدث في فيلم من إخراج نادر جلال، ومنعت هذه النجمة عني الماكيير ومصفف الشعر وجعلتني اعتمد على نفسي».

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ورغم أن صفية العمري لم تذكر اسم الفنانة، إلا أن كثيرون توقعوا أن تكون الفنانة نجلاء فتحي، لأن صفية العمري لم تتعامل مع المخرج نادر جلال سوى مرة واحدة من خلال فيلم «لا وقت للدموع»، وكان من بطولة نجلاء فتحي.

الفنانة المصرية، أصدرت بيانًا ردت فيه على هذه التوقعات بعد أن تناولتها العديد من المواقع قائلة، كل تلك التكهنات ليس لها أساس من الصحة، خاصة أنها أخطأت في اسم مخرج العمل خلال الحلقة دون قصد، إذ إن العمل السينمائي الذي تحدثت عنه ليس من إخراج المخرج الكبير نادر جلال.

وأضافت، لذا فإنها تود توضيح الأمر، حتى لا تتم الإساءة لأي من الفنانات اللاتي تكهنت بعض المواقع بأسمائهن- نتيجة للخطأ غير المقصود- كالفنانة نجلاء فتحي التي تكن لها كل التقدير.