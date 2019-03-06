محمد إمام يستعين بجمهوره لاختيار فنانة لبنانية لـ «هوجان»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعان الفنان المصري محمد إمام، بمتابعيه لترشيح فنانة لبنانية تشاركه في مسلسل «هوجان»، الذي يقوم بتصويره في الوقت الحالي للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل.

محمد إمام، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «كنت حابب آخد رأيكم، ترشحولي مين نجمة لبنانية شابة في جيلي تكون ضيفة شرف معايا في مسلسل هوجان».

الفنان المصري، يقدم فى العمل شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع فى أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه «هوجان» فى المنطقة التى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

مسلسل «هوجان»، انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.