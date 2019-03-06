هكذا ردت هنا شيحة على أنباء انفصالها عن أحمد فلوكس.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

انتشرت مؤخرا عدد من الأقاويل تشكك في انفصال الفنانة المصرية هنا شيحة عن زوجها الفنان أحمد فلوكس، وخاصة أنها لم تنشر صور لهما عبر حسابها الخاص منذ فترة.

هنا قررت أن تحسم هذا الجدل، وقامت على الفور بنشر صورة لها مع زوجها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وقام فلوكس بنشر صورة أيضا لهما في نفس التوقيت، وكان كليهما يضحك في الصورة.

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جمهور الفنانة المصرية سعد كثيرا بهذه الصورة التي اعتبرها أفضل رد على شائعات الانفصال التي ترددت خلال الساعات الأخيرة، وتمنى لهما الفانز حياة زوجية سعيدة.

هنا شيحة احتفلت بعقد قرانها على الفنان أحمد فلوكس في شهر أكتوبر العام الماضي وسط حضور شقيقات هنا حلا شيحة ورشا شيحة ومايا شيحة ووالديها، كما حضر الفنان فاروق فلوكس.

هنا لديها طفلين من المهندس فوزي العوامري وأحمد لديه ابن أيضا من زواج سابق، وقالت هنا إنها كانت تخشى الارتباط ولكن أحمد خلصها من مخاوفها ولم يترك لها مجالا للهرب، ووقعت في حبه أثناء تصوير واحدة من حلقات مسلسل «نصيبي وقسمتك».