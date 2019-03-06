شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر متحرك وصور جديدة لفيلم الأكشن Hellboy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Lionsgate Movies المنتجة لفيلم الفانتازيا والأكشن Hellboy عن بوستر متحرك للفيلم، واذى تكشف من خلاله عن مؤسسة BPRD المسئوله عن البطل الخارق Hellboy.

كما كشفت عن مجموعة من الصور من الفيلم المقرر طرحه يوم 12 أبريل المقبل.



Hellboy

فيلم Hellboy بطولة ميلا جوفوفيتش، وديفيد هاربور، وايان مكشان، وساشا لين، ودانيال داى كيم، وصوفى أوكونيدو، وبينيلوب ميتشل، وبريان جليسون.

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Hellboy

وتدور أحداث الفيلم استنادا على الروايات التى رسمها مايك ميجنولا فـ"hell boy" عالق بين عوالم الطبيعة الخارقة والبشرية، ويخوض معركة ساحرة عازمة على الانتقام.