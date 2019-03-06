شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أبريل.. المسرح العائم يعود للحياة بعد تطويره بحضور وزيرة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، المسرح العائم بالمنيل، بعد الانتهاء من أعمال تطويره، وذلك يوم الخميس 4 أبريل المقبل بحضور عدد من نجوم الفن ورموز المسرح المصرى.

كان الفنان إيهاب فهمى، قد صرح بعد تعيينه مديرا للمسرح الكوميدى أن افتتاح المسرح العائم من أهم أولوياته، ويسعى لعودة الإضاءة له مرة أخرى من جديد، حفاظا على هويته، وتقديم عروض مسرحية على خشبته تعتمد على الكوميديا من خلال خطوط متوازية إنتاجيا وربحيا، بمعنى عودة شباك التذاكر مرة أخرى وتقديم فن راق يليق بفن المسرح.

يذكر أن د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أصدرت قرارا فى ديسمبر من العام الماضى بإطلاق اسم المخرج الراحل السيد راضى، على المسرح العائم بالمنيل، وذلك بمناسبة إعادة تشغيله .