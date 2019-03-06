بدون حجاب.. سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها التاسع والستين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

احتفلت الفنانة سهير رمزي، بعيد ميلادها الـ69، أمس، في حفل اقتصر على عدد من أصدقائها ومشاهير الوسط الفني، بينهم الإعلامية بوسي شلبي والفنانة بوسي وشهيرة.

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من عيد ميلاد الفنانة الكبيرة سهير رمزي.

Advertisements

حضرت الحفل، الإعلامية بوسي شلبي والفنانة بوسي وشهيرة، والفنان الكبير سمير صبري، وزوج الفنانة سهير رمزي رجل الأعمال علاء الشربيني.

وظهرت الفنانة سهير رمزي بدون حجاب، واستخدمت "كابوشون" لتغطية شعرها.

يُذكر أن الفنانة سهير رمزي من مواليد 3 مارس، وهي ابنة الفنانة درية أحمد، وكان أول ظهور لها في السينما بعمر صغير وكانت لم تتعد سن السادسة وذلك من خلال ظهورها في فيلم صحيفه سوابق بعام 1956 ولكنها قررت التوقف عن العمل الفني وبعد أربع سنوات شاركت بفيلم البنات والصيف.، لتصبح وأحدة من أهم نجمات السينما في مصر.