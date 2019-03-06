شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. تدريبات بدنية عنيفة لمحمد إمام من أجل "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدادات خاصة، قام بها النجم محمد امام، من أجل تقديم شخصيته فى مسلسل "هوجان" والذى من المقرر أن ينافس به فى المارثون الرمضانى المقبل.

ونشر محمد امام فيديو من استعداداته البدنية لتقديم شخصية هوجان، والتدريبات الشاقة والقاسية التى خضع لها، وأيضا مشاهد خاصة من داخل صالة اللياقة البدنية "الجيم"، ويتضمن المقطع أيضا تدريباته للعبة الملاكمة مع مدرب خاص.



أثناء التدريبات



أثناء تدريبات الملاكمة

ويقدم محمد إمام فى عمله الجديد شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع فى أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه "هوجان" فى المنطقة التى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.



تدريبات عنيفة

Advertisements



جانب من التدريبات

ومسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.



محمد امام