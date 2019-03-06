شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يتحدث عن مشواره الفنى مع طلاب كلية الإعلام.. 9 مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، الفنان مصطفى شعبان فى التاسع من الشهر الجارى، السبت المقبل، لعقد ندوة وحوار مع طلاب الكلية، للحديث عن مشواره الفنى وأهم أعماله، كما يتناول الصعاب التى واجهته خلال عمله،وكيف تغلب عليها.
تهدف الندوة التى تعدها كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، إلى جعل الطلاب يكتسبون خبرة من خلال حوارهم مع الفنان مصطفى شعبان، لتكون حافزاً لهم فى حياتهم العملية عقب التخرج،ويعقب ذلك اللقاء عرض مسرحى لفريق المسرح بالجامعة.
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