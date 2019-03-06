آخرهم لطيفة ونرمين القي.. نجوم رفعوا شعار "الفن أهم من الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حلت بالأمس ذكرى ميلاد الفنان الكبير بشارة واكيم، أحد عمالقة السينما المصرية، المولود في حي الفجالة بالقاهرة عام 1890، ودرس في مدارس الفرير الفرنسية بباب اللوق، وانطلق بعد الدراسة الجامعية للعمل الفني ليصبح واحدًا من أهم ممثلي مصر.

عاش واكيم، عازبًا طوال حياته إخلاصًا لقصة حب لم تكتمل بالزواج، ولم يكن الوحيد الذي أكمل حياته بدون زواج، هناك قائمة من الفنانين رفعوا شعار "الفن أهم من الزواج"، يرصدهم الخليج 365:

لطيفة

الفنانة التونسية لطيفة من مواليد عام 1968، ولم تتزوج إلى الآن، بناءً على نصيحة والدتها، كما قالت في برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة إنها تتمنى أن ترتدي الفستان الأبيض، وأن الشاعر الكبير عبدالوهاب محمد نصحها بعدم الزواج قائلا لها "الفن زي الفريك ميحبش شريك".

لطيفة

نرمين الفقي

قالت الفنانة نرمين الفقي، إنها كانت تحلم أن تتزوج رجلا يشبه خالها في طباعه،.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc": "كان فيه مميزات كتير، وكان راجل بيكلمني زي صديقته، وكان يقولي قبل متجيبي حد وتقولي دا متقدملي لازم تعرفيه الأول وتتعاملي معاه"، وأشارت أنها لم تتزوج حتى الآن.

نرمين مع إسعاد يونس

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مروان خوري

قال الفنان مروان خوري، إنه لم يتزوج حتى الآن، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم جمعة".

لهذا السبب لم يتزوج مروان خوري

زكي رستم

عُرف الممثل المصري زكي رستم بأدواره الشريرة وترك بصمة في هذه النوعية من الأدوار، وكان يميل إلى العزلة الشديدة ولا يحب كثرة اللقاءات، عاش وحيدًا دون أن يتزوج، مكتفيًا بفنه الذي كان هو شغله الشاغل، وفقا لابنة أخيه الإعلامية ليلى رستم في حديثها مع الإعلامي مفيد فوزي.

أمينة رزق

على الرغم من كونها أشهر من أدت دور الأم في السينما المصرية إلا أن الفنانة الكبيرة أمينة رزق لم تتزوج خلال حياتها، ولذا لقبت بـ"عذراء الفن"، وتوفيت عن 93 عامًا.

فريد الأطرش

على الرغم من كونه أشهر من غنوا للحب إلا أن فريد الأطرش لم يتزوج وعاش ومات عازبًا.