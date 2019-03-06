مي سليم بصحبة ابنتها وسيلفي كارمن سليمان.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سيلفي كارمن سليمان

نشرت الفنانة الشابة كارمن سليمان، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

مي سليم مع ابنتها

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بابنتها الوحيدة "لي لي".

هنا الزاهد وصورة جديدة

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

دنيا بطمة بـ"فستان قصير"

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي فستان قصير بصحبة أصدقائها.

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راندا البحيري "جذابة"

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تظهر بإطلالة جذابة وتسريحة شعر ومكياج لافت.

هند صبري بـ"البُرنس"

نشرت الفنانة التونسية هند صبري، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي "برنس الحمام".

سارة نخلة تحمل كلبها

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل "كلبها".

مي عمر والمطر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تتابع المطر من شرفتها.

أنابيلا هلال داخل منزلها

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل منزلها.

ريهام أيمن في الشارع

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها في الشارع.