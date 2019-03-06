محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، أمس الثلاثاء، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بالفنانة دينا الشربيني ورسالة محمد رمضان بعد انتهاء خدمته العسكرية، وتفاصيل أزمة فيلم اللعبة الأمريكاني، وحقيقة طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس، وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| رمضان ينهي خدمته العسكرية.. وحقيقة انفصال فلوكس وهنا شيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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