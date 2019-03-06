أنغام تحتفل بـ 16 مليون مشاهدة لألبومها وتؤكد "أنا حالة خاصة جداً"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مارس 2019 01:35 صباحاً - احتفلت الفنانة أنغام بالنجاح الذي يحققه أحدث ألبوماتها والذي يحمل عنوان "حالة خاصة جداً"، بعدما وصلت نسب مشاهداته إلى ما يقرب من 16 مليون مشاهدة بعد 10 أيام من طرحه عبر الصفحة الرسمية لشركة روتانا المنتجة للألبوم، على موقع يوتيوب.



ألبوم أنغام الجديد تضمن 14 أغنية متنوعة، وقد احتلت أغنية "ياريتك فاهمني" قائمة الأغنيات الأكثر استماعاً في الألبوم بتحقيقها ما يقرب من 3 مليون استماع حتى وقت كتابة هذه السطور، وهي من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور وتوزيع مادي.



الجديد في ألبوم أنغام هو الدقة الشديدة في اختيار كلمات وعبارات جديدة، زينها إحساس أنغام الذي تتميز به بين مطربات جيلها لتؤكد رغم الأزمات الشخصية الأخيرة التي مرت بها بأنها كانت ومازالت تشكل "حالة خاصة جداً" على الساحة الغنائية.



اللافت أيضاً في الألبوم كان اتجاه أنغام إلى الغناء بالفصحى في أغنية "ليلى" من كلمات كاترين معوض و ألحان هشام بولس، والتي اوكلت مهمة توزيعها إلى الموزع الموسيقي المخضرم "طارق عاكف" في خطوة ذكية منها، حيث ألبس "عاكف" الأغنية ثوباً موسيقياً ملائماً لها ومغايراً لباقي أغنيات الألبوم ، ولكن اللافت هو تحقيق الأغنية لأقل نسبة مشاهدة حتى الآن بين أغنيات الألبوم بتحقيقها ما يقرب من ثلاثمائة ألف مشاهدة فقط، وربما يرجع ذلك لعدم تعود الجمهور على أداء أنغام لهذا النوع من الأغاني مؤخراً.



ربما ما يؤخذ على تجربة أنغام في الألبوم هو عدم المجازفة، إلى جانب الجو العام للألبوم والذي اتسم بالهدوء المبالغ فيه، مما أضفى نوعاً من الرتابة لدى المتلقي وجعل البعض يقول أنه لو كانت أنغام قد استغنت عن أغنيتين أو ربما ثلاث من الألبوم ربما كان ليبدو أكثر تكاملاً وتفرداً.



تبقى الأغنية الأكثر تكاملاً في الألبوم من وجهة نظر الكثيرين هي أغنية "ولا دبلت"، حيث شكلت كلمات نور الدين محمد حالة شديدة العذوبة غلفها اللحن المميز للملحن أحمد العتباني الذي داعبته وتريات الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ليلقب الكثيرون هذه الأغنية بأنها "درة الألبوم".



ما يحسب لـ أنغام هو حفاظها على مكانتها وعلى نجاحها رغم كثرة الألبومات المطروحة مؤخراً ورغم التغير الهائل في الذوق العام، إلا أن أنغام كانت ولا تزال تشكل ركناً هاماً في المحاولات المتواترة لعودة ما نسميه فنياً بـ "الزمن الجميل".





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