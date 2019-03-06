بالتفاصيل: حقيقة انفصال هنا شيحة وأحمد فلوكس -فيديو

بعد شهر واحد فقط من ظهورهما معًا في حلقة لا تُنسى من برنامج “أنا وبنتي” للحديث عن قصة حبهما، يبدو أنّ عين الحسود أصابت الثنائي أحمد فلوكس وهنا شيحة، بعدما قام الأول بإلغاء متابعتها على موقع انستقرام، وردت عليه زوجته بالإجراء نفسه، ثم كشفت بطريقة غير مباشرة عن عودتها للإقامة مع أولادها من زوجها الأول.

مصدر مقرب من هنا شيحة وأحمد فلوكس، أكد وجود أزمة كبرى بين الثنائي يتكتمان حول تفاصيلها بشدة، ويرفضان تدخل أيّ طرف، بخاصة وأنهما معروفان بالحفاظ على خصوصية حياتهما الخاصة، ورفض المصدر تأكيد حدوث الطلاق رسميًّا، كما رفض تأكيد صحة الأنباء حول مغادرة هنا شيحة منزل الزوجية الذي أعده فلوكس، لافتًا إلى أنّ هنا بالفعل تقضي معظم وقتها حاليًّا مع أولادها، علمًا أنهم يقيمون بالقرب من منزلها الجديد برفقة والدها، وحرص الثنائي على إغلاق هواتفهما فور تسريب أنباء الخلافات.

اللافت أنّ فلوكس لا يزال يتابع حسابات شقيقتَيْ زوجته رشا ومايا، ولكنه لا يتابع حساب شقيقتها الثالثة الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة، بينما بدأت هنا توجيه رسائل عدة غير مباشرة، الأولى حول اهتمام ابنها مالك بها، للإشارة إلى وجودها معه، والثانية بكتابة دعابة أكدت فيها أنها غير قادرة على إسعاد الناس كل الوقت. المثير أنّ متابع يدعى إسلام، علّق على أول صورة لهنا وفلوكس من شهر العسل قائلًا: “هتتطلقوا قريب وخليك فاكر كلامي”، وردّ عليه فلوكس وقتها قائلًا: “ده كلام يا عم انت”، وقال إسلام:”بهزّر يا نجم ربنا يسعدكوا، والله بس هو الوسط بتاعكوا ده كده”، وعقّب أحمد قائلًا: “الوسط بتاعنا زيّ أيّ مجال، فيه الوحش وفيه الكويس .. إدعلنا انت بس ورينا يكرمك ويكرمنا يا رب، ويباركلك ويباركلنا إن شاء الله”.

في سياق متصل نشرت الفنانة بشرى رزة مقطع فيديو نفت فيه كل الأخبار المتعلقة بطلاق الثنائي أحمد فلوكس وهنا شيحة.