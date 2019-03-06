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بمناسبة عيد الأم.. علي الهلباوي يحيى حفلأ غنائياٌ في ساقية الصاوي

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يحيى النجم علي الهلباوي حفلاٌ غنائياٌ بمناسبة عيد الأم يوم الخميس الموافق 21 مارس من الشهر الجاري، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، و من المقرر أن

يبدأ  الحفل في تمام الساعة السابعة مساءٌ، بسعر تذكرة 60 جنيهاٌ.

 

يذكر أن الفنان علي الهلباوي ولد في أغسطس 1977، بمحافظة

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القليوبية، و والده هو المنشد الديني محمد الهلباوي، و هو أيضاٌ عضو بمجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى، كما شارك على في العديد من الحفلات الموسيقية، و حصل على جائزة أحسن أغنية عن أغنية "مرسال حبيبتي".

 

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