بمناسبة عيد الأم.. علي الهلباوي يحيى حفلأ غنائياٌ في ساقية الصاوي

يحيى النجم علي الهلباوي حفلاٌ غنائياٌ بمناسبة عيد الأم يوم الخميس الموافق 21 مارس من الشهر الجاري، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، و من المقرر أنيبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءٌ، بسعر تذكرة 60 جنيهاٌ.
يذكر أن الفنان علي الهلباوي ولد في أغسطس 1977، بمحافظة
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