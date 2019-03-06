بـ لوك مختلف .. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

خطفت النجمة غادة عبدالرازق الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها بـ "السيلفر اللامع"، حيث نشرت مجموعة صور عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق تشارك في بطولة مسلسل "حدوته مرة"، و الذي يتم عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، و تدور أحداثه حول امرأة تُدعى مرة تعيش ماسأة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، و ذلك في إطار درامي تراجيدي، و يتم عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، و تدور أحداثه حول امرأة تُدعى مرة تعيش ماسأة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، و ذلك في إطار درامي تراجيدي، والمسلسل من ﺗﺄﻟﻴﻒ عمر عبدالحليم و إخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيون، و بطولة كل من أحمد صفوت، عايدة رياض، أحمد صيام، عبد الرحمن أبو زهرة، عبير منير.

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