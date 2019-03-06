الإذاعة تستقبل غدًا الأصوات الجديدة في اختبارات أضواء المدينة

قالت أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة والمشرف العام علي إذاعة الشرق الأوسط أن غدا الأربعاء 6 مارس ستسقبل الإذاعة باستوديو 45 بمبني الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو الوجوه الجديدة من المواهب الغنائية في

مرحلة جديدة من مسابقة أضواء المدينة التي تنظمها الإذاعة المصرية لإثراء الحركة الغنائية في جميع أنحاء الوطن العربي والتي كان لها الفضل فياكتشاف المواهب المتميزة الذين أصبحوا عمالقة الغناء.

وتشرف علي الاختبارات واختيار العناصر الجديدة لجنة موسيقية من كبار الموسيقين والتي تم اختيارها من قبل المسؤلين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الذين يعقدون آمالا كبيرة علي اختيار مجموعة جديدة من الأصوات المبشرة والمتميزة لدعم الحركة الغنائية.