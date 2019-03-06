قالت أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة والمشرف العام علي إذاعة الشرق الأوسط أن غدا الأربعاء 6 مارس ستسقبل الإذاعة باستوديو 45 بمبني الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو الوجوه الجديدة من المواهب الغنائية فيمرحلة جديدة من مسابقة أضواء المدينة التي تنظمها الإذاعة المصرية لإثراء الحركة الغنائية في جميع أنحاء الوطن العربي والتي كان لها الفضل في
وتشرف علي الاختبارات واختيار العناصر الجديدة لجنة موسيقية من كبار الموسيقين والتي تم اختيارها من قبل المسؤلين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الذين يعقدون آمالا كبيرة علي اختيار مجموعة جديدة من الأصوات المبشرة والمتميزة لدعم الحركة الغنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإذاعة تستقبل غدًا الأصوات الجديدة في اختبارات أضواء المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.