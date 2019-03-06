لأول مرة .. أحمد كامل يحيى حفلًا غنائيًا في ستاد القاهرة

يحيى النجم أحمد كامل حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 22 مارس من الشهر الجاري، في ستاد القاهرة للهوكي بمدينة نصر، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء بأسعار تذاكر تتراوح بين ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء بأسعار تذاكر تتراوح بين100 جنيه لـ 250 جنيه. يذكر أن المطرب أحمد كامل طرح سابقا كليب أغنية "مبقتش اخاف"، كما كسر الكليب حاجز الـ 14 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع "يوتيوب". Advertisements

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