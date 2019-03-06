كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مارس 2019 12:53 صباحاً -

المذيعة السعودية نرجس العوامي Advertisements أظهر مقطع فيديو متداول، استلام الإعلامية السعودية نرجس العوامي، لمجموعة من الناقات وصلتها كهدية من المواطن راضي سنيد الشمري. وكشف المقطع المتداول عن فرحة مذيعة قناة mbc “نرجس العوامي” بالهدية التي وصلتها، ومدون عليها إهداء من راضي سنيد الشمري كتب فيه: “إلى أختنا القديرة الإعلامية نرجس العوامي، وفالك الفوز بالمزاين”. بينما ظهرت نسرين العوامي امام الناقات وقالت: “الان صرت حرفيا راعية ابل”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… مذيعة سعودية بعد تلقيها هدية غير متوقعة: “صرت حرفيا راعية ابل”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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