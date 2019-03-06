أصالة تعلق للمرة الأولى على مقاطعتها لأنغام بعد حذف الحسابات.. وهذا ما قالته عنها؟

أصالة تلغي متابعة أنغام على "إنستغرام"

للمرة الأولى منذ بداية أزمة زواج الفنانة المصرية أنغام والموزع أحمد ابراهيم، خرجت الفنانة السورية أصالة عن صمتها وعلقت على ما أشيع عن خلاف بينها وبين أنغام.

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وجاء ذلك على خلفية إلغاء كل منهما متابعة الأخرى على حسابها على “إنستغرام”. وفاجأت الفنانة السورية مشاهدي برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب على شاشة MBC مصر بإبداء إعجابها بألبوم أنغام الأخير “بتجرد”.

واعتبرت أيضاً أن الأخيرة كانت صديقة وما زالت، وأنهما “فوق المطب”. وفي الحلقة نفسها سألها أديب عما إذا فقدت شخصاً ما مؤخراً لتجيب بأنها تمكنت مرات عدة من حذف بعض الأشخاص من حياتها ومقاطعتهم.

وأضافت أنها تترك الأمر للزمن، وأنها تبدل رأيها بحسب رؤيتها للمشهد. وتابعت أنها تتمنى أن يكون هذا الواقع موقتاً، لافتة إلى أن بينها وبين أنغام الكثير من الذكريات.

وكانت أصالة نشرت في وقت سابق عبر حسابها على “تويتر” تغريدة جاء فيها: “الفن إن لم ينقِ روح صاحبه من دناءات الحياة وإن لم يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه”. ورأى كثير من المتابعين أنها تقصد بذلك الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم.