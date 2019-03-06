فارس كرم يواعد جمهوره الأمريكي ويستعد لجولة غنائية صاخبة

متابعة بتجـــــــــــــــــرد: يستعد النجم اللبناني فارس كرم لجولة غنائية أمريكية يلتقي خلالها الجاليات العربية ومحبّيه من مختلف الجنسيات في الولايات المتحدة.
وتبدأ جولة فارس الأمريكية يوم ٢٢ آذار/مارس في شيكاغو ليلتقي في اليوم التالي في ٢٣ الشهر الجمهور في ديترويت، وفي ٢٩ الشهر في سان دييغو وفي ٣٠ الشهر في لوس أنجلوس.
وينتقل بعدها فارس كرم إلى بوسطن يوم ٥ نيسان/أبريل المقبل، ويوم ٦ الشهر عينه في نيورجسي، وفي ١٢ الشهر في سان فرانسيسكو.
ويختتم فارس الجولة في حفلين، الأول يوم ١٣ نيسان/أبريل في هيوستن والثاني في ميامي يوم ٢٠ الشهر.
ومن المقرر أن يقدّم فارس كرم خلال حفلات الجولة باقة من أجمل أغنياته القديمة وأغاني ألبومه الأخير “٤٤:٣٦” الذي صدر في صيف عام ٢٠١٨ الماضي.
على صعيد آخر، يستعد فارس كرم قريبًا لتصوير أغنية “سمع” على طريقة الفيديو فيكون العمل المصوّر الثالث الذي يصدره من الألبوم.
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