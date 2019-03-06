كايلي جينر تتخطّى مارك زوكربيرج وتُصبح أصغر مليارديرة في العالم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نجحت عارضةُ الأزياء الأمريكية وممثلةُ تلفزيون الواقع كايلي جينر البالغة من العمر 21 عامًا في الحصول على لقب أصغر مليارديرة في العالم اعتمدت على نفسها، وبذلك تكون قد انتزعت اللقب من مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج، بحسب التقارير الخاصة بمجلة "فوربس" الأمريكية.

استطاعت كايلي الحصول على مليار دولار من خلال مجموعة مستحضرات التجميل الخاصة بها kyliecosmetics، وبذلك تفوّقت على مارك زوكربيرج الذي حقق مكسب مليار دولار في سن 23 العام 2008، وأصبح الآن ثاني أغنى شخص في العالم بثروة تبلغ 62.3 مليار دولار.

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بالإضافة إلي مستحضرات التجميل الخاصة بكايلي جينر، فإنها أيضًا تُحقّق مكاسب مالية ضخمة من تلفزيون الواقع وعملها في العقارات.

وعبّرت جينر عن فرحتها وأنها لم تكن تتوقّع هذا النجاح، وأن من أسباب نجاحها وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلتها تُحقّق قاعدة جماهيرية كبيرة.