متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقَ الإعلامي هشام حداد منذ أيام فيلمه الجديد "لهون وحبس"، وهو من كتابة وإخراج شادي حنا وجاء امتدادًا لبرنامجه الأسبوعي الذي يُعرض على قناة "ال بي سي".
وقد حرص هشام حداد في هذا العمل، على وضع نكهة مميزة من خلال مشاركة عدد من الإعلاميين والأشخاص الذين استضافهم ضمن برنامجه، وذلك من خلال حبكة كوميدية سلسة.
الفيديو المُرفق يعرض الكلمات التي وجّهها عددٌ من النجوم إلى هشام حداد احتفاءً بإطلاق عمله الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر هذه رسائل النجوم لـ هشام حداد بعد إطلاق فيلمه "لهون وحبس"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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