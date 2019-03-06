شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بسمة وهبة تبكى.. مش هعرف أحضر كتب كتاب إبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة نفسية سيئة تعانى منها الإعلامية بسمة وهبة، وذلك بسبب عدم قدرتها على حضور "كتب كتاب" نجلها، والذى سيقيمه فى المملكة العربية السعودية.

وخرجت الإعلامية بسمة وهبة منذ قليل عبر حسابها على "انستجرام" وهى تبكى وتحاول البحث عن حلول مع جمهورها حيث قالت "فرحتى مش سيعانى أن ابنى هيتكب كتابه .. لكن فى حاجة مضيقانى أوى .. وهى علشان ابنى سعودى وخطيبته سعودية .. فهيعملوا كتب الكتاب فى السعودية .. والعادات هناك أن حفل كتب الكتاب تكون للرجال ولا يكون بها سيدات .. ولما بتخيل أن ابنى هيتكتب كتابه وانا مش شايفاه بضايق"

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بسمة وهبة تبكى



بسمة وهبه

وأضافت "بحترم عادات وتقاليد الشعوب كلها .. بس ازاى ابنى يتكتب كتابه وانا مش موجودة .. وقالولى أن أقصى حاجة ممكن أعملهالك أنك تشوفيه بالفيديو .. فأنا مش موافقة ولا مبسوطة .. فرحتى كانت هتبقى كبيرة لو عمل كده فى مصر بين أهلى وصحابى .. بس ده ابنى ودية بلده وعادتهم وتقاليدهم"



بسمة