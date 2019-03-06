شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية ينتهى من تصوير أغنيتين فيديو كليب.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم محمد عدوية من تصوير كليبين من ضمنها هيد ألبومه الأخير "سكوت خلاص" وأغنية "حبيبى فين ماتكون"، إحداهما فى مصر والأخرى فى إسبانيا، ومن المقرر طرحهما خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية ويقدمهما عدوية بشكل مختلف عليه تماما ويفاجئ بهما جمهوره ، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر وغيرهم.