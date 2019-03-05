باسم ياخور يُقدّم "أكلناها".. وهؤلاء النجوم أبرز ضيوفه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعدُّ الفنان السوري باسم ياخور لتقديم برنامج مسابقات جديد على قناة "لنا" السورية، وسيحمل اسم "أكلناها" ويتميّز بطابعه الكوميدي.

وتقوم فكرته على استضافة فنان سوري من أجل خوض مسابقة تدور حول تفاصيل حياته الشخصية، ويكون للنجم المُشارك الخيار إما الإجابة بصراحة أو مواجهة تحدٍّ ما.

وبحسب الفيديوهات والصور المنتشرة عبر عدد من الحسابات في "إنستغرام"، فإن ياخور سجّل بالفعل بعض حلقات البرنامج مع عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد حماقي، والفنان الشاب معتصم النهار، بالإضافة للفنان يزن السيد، وحتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن موعد عرض البرنامج.

Advertisements

والبرنامج من إنتاج اللبنانية رولا سعد والتي سبق وأنتجت برنامج المواهب الشهير ستار أكاديمي، وقّدمت في السنوات الأخيرة البرنامج المثير للجدل "نقشت" والتي تقوم فكرته على وجود عدد من الفتيات من أجل التعارف على الشاب المُناسب، وتعرّض البرنامج لهجوم كبير بسبب جرأته، وبعض المصطلحات والحوارات الإباحية التي تضمنها البرنامج.

يُشار إلى أن الفنان السوري باسم ياخور يُقدّم حاليًا على قناة "لنا" السورية سكتشات كوميدية صغيرة تحت عنوان "ببساطة" يُشارك فيها إلى جانبه عددٌ من نجوم سوريا، منهم أحمد الأحمد، رنا الأبيض وآخرون.