شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بشرى داخل منزل هنا شيحة وفلوكس لكشف حقيقة انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت النجمة بشرى، أحمد فلوكس وهنا شيحة، داخل منزلهما خاصة بعد تداول شائعات تفيد بانفصالهما عن بعضهما.

وصورت بشرى فيديو لايف من خلال "إنستجرام"، أثناء وصولها للمنزل، وقالت خلاله، "أنا وضعى محرج بالنسبة ليهم هنا الاتنين لأن هنا شيحة حبيبتى وكمان أحمد فلوكس حبيبى لأننا عيشنا ظروف صعبة وكنا شغالين فى بدايتنا والظروف دى قربتنا من بعض".

وتابعت: "لو حصل يا جماعة خناقة أو خلاف بين اتنين متجوزين هو فى بيت مفيهوش خناقات وخلافات، ده عادى بيحصل فى كل بيت، ولما اسمع خبر سخيف زى خبر انفصالهما مش عارفة اعمل ايه أو أقول ايه".

وتعجب أحمد فلوكس من هذه الشائعات التى تداولت على خلال مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب تناول موضوعات تتعلق بحياته الشخصية، مشيرًا إلى أن البعض اتصل على والده الفنان فاروق فلوكس الذى أكد عدم معرفته بأي معلومات عن هذه الأخبار.

وقالت هنا شيحة خلال الفيديو: "أنا كنت نايمة وقمت من النوم من كتر التليفونات اللى جتلى وأنا عيانة وعندى برد ولقيت أخبار مستفزة جدًا، وأحمد نايم لأنه رجع متأخر بسبب التصوير، ومش عارفة أقوله أيه، لأنه حتى شفت أخبار بتقول إنى سيبت البيت وروحت منزل والدى فى الشيخ زايد اللى هو كلام خاطئ لأن والدى لا يملك منزلاً هناك".

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وتابعت: "والدى كلمنى من الخضة عليا والبيت كله بيقولولى فى ايه، مش عارفة ليه الناس بتحب تخلق موضوع من لا شىء، إحنا اخترنا شغلنا لأننا بنحب المهنة دى لكن مش من حق أي شخص يتدخل فى أمورنا الشخصية".

وأضافت: "إحنا بنحب الناس لأنهم سبب نجاحنا فى شغلنا، أما الجانب السخيف والتطفل والكلام الغلط والشائعات، يعنى ليه مش نخلينا فى الخير، وليه الصحافة مش بتتحقق من الخبر، لأن زى ما بيكلمونا فى الحاجات الصغيرة ياريت يكلمونا فى الحاجات المهمة وإحنا هنجاوبهم عادى".

وانتشرت أمس الإثنين، شائعات تفيد بانفصال الفنانة هنا شيحة والفنان أحمد فلوكس، وأنهما قاما بإلغاء متابعتهما لبعضهما على موقع "إنستجرام".

وردت الفنانة هنا شيحة اليوم بنشر صورة تجمعها بزوجها، فيما رد أيضًا أحمد فلوكس بنشر صورة تجمعه بزوجته، ردًا منهم على الشائعات التى انتشرت.

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس والنجمة هنا شيحة احتفلا بزواجهما فى شهر أكتوبر الماضى فى حفل عائلى اقتصر على الأقارب فقط، وذلك بعد قصة حب عاشها الطرفان أثناء تصوير مسلسل نصيبى وقسمتك.