شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. القصة الكاملة لشائعة انفصال أحمد فلوكس وهنا شيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أنه لم يمضى شهور قليلة على زواج النجمان أحمد فلوكس وهنا شيحة ، الا أنهما تعرضا لشائعة الإنفصال ، التى ظهرت أمس على مواقع التواصل الاجتماعى ، ونقلت هذا الخبر أيضا مجموعة من المواقع الإخبارية والفنية .

والد هنا شيحة ، أحمد شيحة خرج فى بعض وسائل الاعلام، ونفى خبر الانفصال تماما، وأكد أنه شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن أحمد وهنا يعيشان حياة زوجية سعيدة.

وعقب تصريح والد هنا شيحة، قام النجمان هنا شيحة وأحمد فلوكس، بنشر صورتين لهما سويا، على حساباتهما الشخصية على "انستجرام"، ولم يعلق أيا منهما على الصورة التى نشرها واكفيا بنشر الصورة فقط .

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أحمد فلوكس على انتسجرام



هنا شيحة على انتسجرام

وعقب نشر هنا وفلوكس للصورتين، نشرت النجمة بشرى فيديو أثناء توجهها لمنزل فلوكس وهنا ، وقالت أنها تتوجه للنجمين فى المنزل لمعرفة مدى صحة هذه الأنباء، حيث لم يمر أكثر من ساعة ونصف، ونشرت صورة سيلفى مع هنا وفلوكس، وعلقت عليها "هنا واحمد بخير والحمد لله بس هنا عيانة و عندها دور برد جامد و حساسية شديدة ...وانا سعيدة أن الخبر طلع فشنك"