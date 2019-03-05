شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى لسهير رمزى: "كل سنة وانتى أحلى حوتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الإعلامية بوسى شلبى الفنانة والنجمة الكبيرة سهير رمزى بعيد ميلادها، والذى وافق أول أمس الأحد، حيث تحتفل سهير رمزي بعيد ميلادها فى 3 مارس من كل عام.

وكعادتها الإعلامية بوسى شلبى، نشرت بوسى عبر حسابها على انستجرام صورة تجمعها بسهير رمزى، وأمامها "تورتة" الاحتفال بعيد الميلاد .

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وعلقت بوسى شلبى على الصورة قائلة " كل سنة وانت أحلى حوتة"، حيث من المعروف أن مواليد برج الحوت يحتفلون بأعياد ميلادهم هذه الأيام.



بوسى شلبى وسهير رمزي

وكانت النجمة سهير رمزى، قد ظهرت مع الفنانة الكبيرة سهير رمزى خلال احدى الاحتفالات الخيرية بدون حجاب، وهو ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى وقتها.