شكرا لقرائتكم خبر عن على حميدة يعود للجمهور بإعادة توزيع أغنيته"بنت بلادى زينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود المطرب على حميدة صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، مرة أخرى للغناء بعد فترة من الغياب، وذلك من خلال إعادة توزيع أغنيته القديمة "بنت بلادى زينة" من كلمات عادل عمر، وألحان وتوزيع القديم حميد الشاعري، أما توزيع الجديد مع الموزع مصطفى غانم، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة حسبما أكد الموزع الموسيقى مصطفى غانم لـ"الخليج 365".

يذكر أن على حميدة هو من أشهر مطربى وموسيقيى جيل الثمانينيات، وحققت أغنيته الشهيرة "لولاكى" التى وزعها حميد الشاعرى عام ١٩٨٨ ثورة كبيرة جدًا فى عالم الأغنية العربية.

وظهر على حميدة مؤخراً كضيف شرف فى مسلسل "ريح المدام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، حيث قدم حلقة من الحلقات وشارك فيها بالتمثيل والغناء مع ابطال العمل.