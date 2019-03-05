شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تنسف ترند السوشيال اليوم: هنا شيحة وأحمد فلوكس لم ينفصلا.. الخبر فشنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى المهتمين بالأخبار الفنية، وأخبار الفن والفنانين سوى طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس، حيث خرجت العديد من الصفحات والمواقع الإخبارية بتأكيد خبر طلاق النجمين بسبب بعض المشكلات بينهما .

النجمة بشرى نشرت صورة "سيلفى" مع النجمين هنا شيحة وأحمد فلوكس، وعلقت على الصورة قائلة:"هنا وأحمد بخير والحمد لله بس هنا عيانة، وعندها دور برد جامد وحساسية شديدة، وأنا سعيدة إن الخبر طلع فشنك"



بشرى على انستجرام

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من جانبهم، أعرب المتابعون عن سعادتهم بهذا الخبر، مشيرين إلى أن الطلاق كان مجرد "شائعة" خرجت على مواقع التواصل الاجتماعى، وانساقت وراءها عددا من المواقع الفنية المتخصصة .