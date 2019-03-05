السارة و"النوبة تونز" تفتتح مهرجان برزخ الموسيقى فى الإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة السودانية السارة لوضع بصمتها الغنائية فى حفل افتتاح النسخة الجديدة من مهرجان برزخ الموسيقى فى أبو ظبي، بمشاركة فرقتها النوبة تونز، وذلك فى تمام الثامنة مساء غدٍ الأربعاء. وتعتبر السارة رسول التراث السودانى والأفريقى فى ربوع العالم الغربى، انطلقت من محل ميلادها بالخرطوم إلى مقر إقامتها فى أمريكا، حيث تخصصت فى دراسة الموسيقى، وبدأت مشروعها الغنائى الخاص، وأطلقت ألبومها الأول "الجوال" منذ 4 سنوات، وشاركت فى مشروع النيل، الذى جمع موسيقى دول حوض النيل الـ11 فى بروجكت واحد، ومن ثم جسدت شغفها بالمزيكا الشرق أفريقية بمشروع "النوبة تونز"، وحققت مع الفرقة نجاحًا عالميًّا بألبوم "طمى" بعده بسنة، حتى أطلقت ألبوم الفريق الثانى "المنارة" منذ عامين ونصف.

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